Danske brødre køber engelsk traditionsklub

Alexander og Christoffer Reedtz har overtaget ejerskabet af den engelske fodboldklub Notts County.

Det bekræfter klubben, der spiller i den femtebedste engelske række, på sin hjemmeside.

Notts County ligger i byen Nottingham. Klubben blev stiftet i 1862 og er verdens ældste professionelle fodboldklub.

Alexander og Christoffer Reedtz er, som navnet også antyder, brødre. De ejer sammen analysefirmaet Football Radar, der har hovedsæde i London og kontorer i Liverpool og bulgarske Plovdiv.

- Lige siden vi stiftede firmaet for ti år siden, har det været vores mål at eje en professionel fodboldklub, og vi er begejstrede over, at dagen er kommet, hvor vi har indfriet den ambition, siger brødrene på klubbens hjemmeside.

Notts County rykkede i sidste sæson ned fra League Two, den fjerdebedste række i England. I år er første gang nogensinde, at Notts County ikke er at finde i en af Englands fire bedste rækker.

Det er de to danske brødres ambition at forene det, som Football Radar laver, med den fremtidige strategi for Notts County.

- Vi tror på, at den unikke data og viden, vi har adgang til gennem Football Radar, sammen med den store ekspertise, der allerede eksisterer i klubben, kan hjælpe Notts County til at blive meget succesfuld, skriver brødrene.