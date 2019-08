Danmark indledte gruppespillet i EM-kvalifikationen med en udesejr over Hviderusland i basketball for herrer.

Det danske herrelandshold i basketball kom godt fra land i EM-kvalifikationen, da det onsdag blev til en udesejr over Hviderusland.

Danmark vandt det lige opgør 81-78, og Gabriel Iffe Lundberg blev dansk topscorer med hele 30 point.

- Jeg synes, vi spillede en god kamp, hvor vi kom frem til de afslutninger, vi gerne ville have.

- Det var dog tydeligt, vi skal have bedre kommunikation og være mere erfarne og kølige til sidst, men vi vandt, og det tæller jo mest, siger Gabriel Iffe Lundberg i en pressemeddelelse fra basket.dk.

Gabriel Iffe Lundberg tørner til dagligt ud for spanske Tenerife, og han scorede 12 point på fire forsøg i første periode.

Danskerne var foran 79-66 med tre minutter igen af kampen, men så leverede hviderusserne et større comeback, der dog ikke var nok til at sikre point til sidst.

Danmark spiller i gruppe E, hvor Hviderusland efter to kampe har tre point, mens Danmark og Albanien har spillet en enkelt kamp. Danmark har to point, og Albanien har et point.

Danmark møder kommende lørdag Albanien.

En gruppesejr til sidst vil betyde, at Danmark avancerer til det øverste europæiske lag i EM-kvalifikationen.