Danske baneryttere skal køre om bronze i holdforfølgelse

Det danske hold i disciplinen holdforfølgelsesløb er stadig i spil til at snuppe en medalje ved bane-VM i polske Pruszków.

Det står klart, selv om Danmark tabte semifinalen til Storbritannien. For danskerne endte med at have fjerdebedste tid af alle hold i runden onsdag aften.

Derfor skal Danmark kæmpe om bronze mod Canada.

Inden semifinalen havde Danmark i forhold til det indledende heat udskiftet Julius Johansen og erstattet ham med Niklas Larsen, der dermed kørte sammen med Casper Folsach, Lasse Norman Hansen og Rasmus Lund.

Men kvartetten var aldrig i nærheden af at slå favoritten fra Storbritannien i semifinalen.

Så gjaldt det om at sætte en tid, der var god nok til at skaffe en kamp om bronzemedaljerne, men det lykkedes ikke for danskerne i første omgang.

Håbet var dog ikke slukket, for danskerne kunne hænge hatten på, at New Zealand ville sætte en langsommere tid i den anden semifinale mod Australien.

Og da New Zealand gik helt i opløsning til sidst, lever danskernes medaljehåb fortsat.