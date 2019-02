Danske badminton-favoritter slår Holland ved hold-EM

Danmark jagter EM-guld for 17. gang i badminton for blandede hold, der foregår i Danmark.

Efter 4-1-sejr onsdag over Frankrig var det Holland, der torsdag måtte se sig besejret samlet af Danmark i gruppespillet med de samme cifre.

Dermed er Danmark klar til semifinalen med to sejre og en enkelt gruppekamp tilbage.

Danmark topper med to sejre, mens Holland og Frankrig begge har en enkelt sejr i to kampe og mødes fredag. Her møder Danmark Spanien, som har tabt to kampe.

De to bedste hold i hver af de to grupper spiller semifinale lørdag.

Danskerne mødte hollandske spillere, der generelt ligger et godt stykke længere tilbage på verdensranglisterne.

Viktor Axelsen, der er nummer seks i verden i øjeblikket, lagde eksempelvis ud i den første kamp for Danmark mod Joran Kweekel, der er nummer 150 på verdensranglisten.

Det opgør vandt den danske stjerne da også uden problemer med 21-11, 21-8, og så var linjen lagt for aftenens dueller, skulle man mene.

Mia Blichfeldt fulgte op med at besejre Gayle Mahulette 21-13, 21-14, inden Danmark tabte det første sæt i dysten.

Det lykkedes således Jacco Arends og Ruben Jille i herredouble at vinde første sæt mod Anders Skaarup Rasmussen og Frederik Søgaard.

Hollænderne tog sættet 21-17, men danskerne svarede igen med at vinde de to efterfølgende sæt 21-13, 21-9.

Dermed var Danmark foran 3-0, og sejren var i hus, men så ville hollænderne også på tavlen, og i damedouble lykkedes det Holland at vinde.

Her vandt Debora Jille og Cheryl Seinen over Maiken Fruergaard og Rikke Søby i tre sæt med 16-21, 21-15, 21-17.

I mixeddouble måtte Mathias Christiansen og Christinna Pedersen ud i tre sæt for at slå Selena Piek og Robin Tabeling 21-23, 21-16, 21-16.

Den sejr betød, at Danmark samlet vandt 4-1.