Danske VM-debutanter fik en lektion af hårde canadiere

For en dansk ishockeyspiller bliver det ikke meget større end at møde Canada i en VM-kamp.

Og for de to yngste i den danske trup var det første seniormøde med stormagten en mindeværdig oplevelse, selv om Danmark tabte klart med 0-5 mandag aften.

- Man lærer meget af deres måde at spille ishockey på. De er gode individualister, men de spiller godt sammen, siger forwarden Mathias From, der havde det svært og blev skiftet ud efter første periode.

Også backen Oliver Larsen spillede for første gang mod Canada i en VM-kamp på seniorniveau.

Og han kom som ventet på arbejde mod det fysisk stærke canadiske hold, der kom blæsende med fuld fart fra start.

- Vi vidste, at vi var oppe imod et bedre hold. Det er hårdt, for de er rigtig store, og de scorer som regel på deres chancer, som de også gjorde mod os, siger den 21-årige back.

Sammen med holdkammeraterne kom han i stormvejr i kampens indledning, hvor Canada scorede tre gange i løbet af de første ni minutter.

- Man tænker, puha det bliver svært at komme tilbage. Men jeg synes nu, vi gjorde et forsøg. Og vi spillede rigtig godt i de sidste to perioder, siger han.

De danske spillere skal hurtigt ryste oplevelsen af sig, for allerede tirsdag eftermiddag venter den sidste VM-kamp, når holdet skal op imod Slovakiet.

- Vi skal tidligt ud i hallen og strække lidt ud og få lidt morgenkaffe. Så er vi klar igen, det skal nok blive godt, siger Oliver Larsen.

Uanset resultatet af den sidste kamp er Danmark sikker på at slutte på sjettepladsen i puljen.