Danske Spil: GOG megafavorit til DM-titel

Håndbold: Med GOG's sejr 33-30 i Aalborg søndag i det første opgør om DM-titlen 2019 er fynboerne kastet ind i en rolle som megafavorit til at gå hele vejen til guldet.

Umiddelbart efter, at sejren var en kendsgerning, styrtdykkede oddset på en fynsk DM-titel hos Danske Spil helt ned i odds 1,22 (kun en gevinst på 122 kroner for en indsats på 100 kroner). Aalborg giver odds fire (en gevinst på 400 kroner for en indsats på 100 kroner).

Aalborg Håndbold - formentlig ligesom søndag uden holdets store profil Ómar Ingi Magnússon, der kæmper med en mindre hjernerystelse - er tvunget til sejr i Su'vi:t Arena i Gudme torsdag aften med kampstart 20.30, hvis ikke DM-titlen skal havne hos GOG for første gang i 12 år.

Men Danske Spil har ikke megen tiltro til en Aalborg-sejr i Gudme. Oddset på nordjyderne lyder på 3,50, mens det er helt nede på 1,45 på GOG. Et uafgjort resultat, som også vil betyde sydfynsk DM-guld, er på odds 9,50.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau svarer dog kontant:

- De odds på os er for lave. Vi har kun vundet første sæt. Men, ja, vi er da favoritter nu.

Mange af GOG-spillerne er mellem 19 og 24 år. På spørgsmålet, om de unge skuldre vil kunne bære den nu markante favoritværdighed, svarer Krickau:

- Hele sæsonen har vi været dygtige til at fokusere på vore præstationer, så hvorfor skulle vi ikke kunne tåle at være favoritter? Men Aalborg har gennem sæsonen vist, at holdet også kan vinde de store kampe på udebane, så vi har kæmpe respekt for opgaven. Vi skal forsat holde fokus, og den fokus kunne jeg mærke fortsat er der - allerede i omklædningsrummet i Aalborg efter sejren.

Lasse Møller, GOG's topscorer i Aalborg med 12 mål, er heller ikke nervøs for, at holdet mister fokus. Han siger:

- Vi var ude i tre kampe mod Skjern, og det ligger i vores baghoveder, at en samlet sejr altså kræver tre point. Jeg er rigtig glad for at mærke, at alle fortsat er klar over, at der er stor opgave foran os med at få lukket det her.