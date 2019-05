Danske Spil: Derfor bliver GOG dansk mester

Efter GOG's sejr over Skjern Håndbold onsdag aften har Danske Spil skiftet Skjern ud med GOG som favorit til at gå hele DM-vejen. Den forventede finale hedder GOG mod Aalborg.

Ifølge Danske Spil bliver der altså et bronzeopgør mellem Skjern Håndbold og BSV, der onsdag aften fik stryg af Aalborg i det nordjyske i de to klubbers indbyrdes, første semifinale. Skjern er nu i odds 4,50 til at vinde DM (en gevinst på 450 kroner for en indsats på 100 kroner), mens oddssætterne har mindst fidus til et skadesplaget BSV, der giver odds 8,50 (en gevinst på 850 kroner for en indsats på 100 kroner), hvis klubben bliver dansk mester.

Før kampen var Skjern oddssætternes favorit til DM-titlen, men nu hedder favoritten altså GOG. Fynboerne står til odds 2,30 (en gevinst på 230 kroner for en indsats på 100 kroner), og der tippes på en DM-finale mod Aalborg Håndbold, der står i odds 2,80 (en gevinst på 280 kroner for en indsats på 100 kroner).

Hvis tingene går, som Danske Spils eksperter forventer, så er svaret "ja". Eller rettere sagt, det blev et "ja" torsdag formiddag, efter at GOG onsdag aften havde sendt Skjern Håndbold hjem fra Gudme med et nederlag 25-28 i de to rivalklubbers første semifinaleopgør.

Den bredeste bænk

Mads Mortensen, oddssætter ved Danske Spil, sætter over for Sport Fyn følgende vurdering på det videre forløb af DM-slutspillet:

- Vi havde Skjern som DM-favorit inden den første semifinale i Gudme. Men kampen viste, at GOG virker til at have flere ressourcer over 60 minutter end Skjern, og derfor tror vi, at GOG trækker det længste strå. Så venter der formentligt en finale mod Aalborg, som i øjeblikket har nogle skadesproblemer. GOG råder derimod over en skadesfri trup, hvis man ser bort fra Lasse Kronborg. Kombinationen af, at GOG spiller rigtig godt og hurtigt angrebsspil - samtidig med, at klubben har den bredeste bænk i ligaen - får os til at pege på fynboerne som DM-vinder, lyder vurderingen fra Mads Mortensen.

Danske Spil har dog Skjern Håndbold som relativ stor favorit i den anden semifinale på søndag i Skjern Bank Arena - odds 1,72 på hjemmesejr, odds 2,70 på GOG-sejr og odds 8,50 på uafgjort (som vil være nok til at GOG går i finalen). Det er altså Danske Spils vurdering, at fynboerne først når DM-finalen efter en tredje semifinale, der er sat til at blive spillet 30. maj, Kristi himmelfartsdag, i Gudme.