Danske Clara Tauson vinder juniorrækken i Australian Open

Den danske tenniskomet Clara Tauson vinder finalen i juniorrækken i Australian Open mod canadiske Leylah Annie Fernandez i to sæt - 6-4, 6-3.

Den 16-årige dansker sikrede sig dermed sejren i sin karrieres første grand slam-finale.

Tauson var seedet nummer et i turneringen og var på forhånd spået gode chancer i finalen mod sin 16-årige canadiske modstander.

Natten til lørdag dansk tid har hun i finalen levet op til alle forventningerne på overbevisende vis.

Det tog Tauson en time og syv minutter at cementere sejren over den fjerdeseedede Fernandez.

I første sæt fulgtes spillerne ad til stillingen 2-2. Derefter brød Tauson til 3-2, men måtte med det samme se canadieren bryde tilbage.

Tauson brød med det samme igen til 4-3, hvilket gav hende det nødvendige forspring til at sikre sin første sætsejr.

I andet sæt fulgtes de to blot til 1-1, inden Tauson brød til 2-1 og 3-1. Danskeren endte med at vinde en overbevisende 6-3-sejr.

Forud for finalen havde Eurosports tenniskommentator Michael Mortensen spået Tauson et godt udgangspunkt for finalekampen, da hun også i sin sidste turnering inden Australian Open havde besejret Fernandez.

Med Clara Tausons sejr er det femte gang, at en dansker vinder en grand slam-turnering i juniorrækkerne.

Det er tidligere sket for Caroline Wozniacki og Kristian Pless, mens Kurt Nielsen præsterede det to gange.

I 2018 vandt Tauson fem ITF-turneringer i juniorklassen og blev kåret som årets juniorspiller i dansk tennis for tredje år i træk.