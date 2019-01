Dansk træner før VM-brag: Har en rigtig god fornemmelse

De danske spillere skal have modet til at udfordre Frankrig, lyder kravet fra trænerstaben.

Alle spillere er meldt klar, og spændingen er stor i den danske lejr kort før semifinalen mod Frankrig ved håndbold-VM.

Det beretter assisterende landstræner Henrik Kronborg, som kræver at spillerne viser mod til at tage kampen op med de franske verdensmestre.

- Først og fremmest gælder det om at kunne modstå det franske tryk, der kommer over 60 minutter.

- Samtidig skal vi have modet til at udfordre dem, og troen på at det kan lade sig gøre. Så har vi en rigtig god fornemmelse af, at vi kan løbe med det til sidst, siger Henrik Kronborg.

Alle 16 spillere i den danske trup er meldt klar. Det gælder også Casper U. Mortensen, der har haft knæproblemer og ikke har været på banen i de seneste kampe.

- Der er altid småskavanker, men nu spiller man og trykker igennem, så lang tid man kan. Så må vi skifte, hvis der er nogen, der har brug for en pause. I sådan en kamp tænker man ikke over det, siger Henrik Kronborg.

Danmark stiller i en velkendt startopstilling med Lasse Svan og Magnus Landin på fløjene, mens Mikkel Hansen og Rasmus Lauge får selskab af enten Mads Mensah eller Nikolaj Øris i bagkæden.

Anders Zachariassen passer stregen, mens Niklas Landin starter i målet.

- Vi glæder os. Det er en kamp, som alle i truppen vil give sin højre arm for at spille, lyder det fra assistenttræneren.

Kampen mellem Danmark og Frankrig begynder klokken 17.30.