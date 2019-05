Peter Heine Nielsen er træner for skakgeniet Magnus Carlsen. Selv de bedste har brug for sparring, siger han.

Hvordan gør man verdens bedste skakspiller bedre?

Det spørgsmål skal Peter Heine Nielsen forholde sig til dagligt.

Han er Magnus Carlsens træner. Og - efter eget udsagn - ansvarlig for det norske skakfænomens sportslige udvikling.

28-årige Carlsen har været suveræn i 2019, og i øjeblikket er den norske verdensmester tæt på sit topniveau, mener Peter Heine Nielsen.

- De seneste fire måneder har han ramt meget tæt på sit topniveau. Året inden var det egentlig lidt ude af balance.

- Men en Magnus Carlsen, der ikke leverer sit bedste, er nummer et i verden. En Magnus Carlsen, der spiller op til sit bedste, er langt bedre end de andre.

- Hvis Magnus er i god form, så vinder han. Det væsentlige er, at hvis tingene ikke fungerer, så skal vi finde ud af, hvordan han vinder alligevel, siger Carlsens danske træner.

Peter Heine Nielsen har kendt Magnus Carlsen, siden nordmanden var i sine tidlige teenageår. Nogle år senere blev han Carlsens træner.

Meget af tiden rejser han med Carlsen til turneringer, og ellers foregår kommunikationen med verdensetteren over nettet.

Det er op til Peter Heine Nielsen at sørge for, at Magnus Carlsen går ind til en turnering eller kamp med den bedst mulige forberedelse i bagagen.

Og intet er overladt til tilfældighederne. Ved VM i London sidste år havde Carlsen eksempelvis sin familie, træner, kok, læge, manager og praktiske assistenter med sig.

Om natten sad der hjælpere i Thailand, som analyserede og forberedte nordmandens kampe, til han og holdet vågnede i London om morgenen.

Den norske stormester vandt VM første gang i 2013 og har forsvaret titlen tre gange. Han har i alt ti VM-titler, når man regner verdensmesterskaberne i lyn- og hurtigskak med.

- Tiger Woods og Roger Federer er også de bedste til det, de gør, men de har alligevel nogle at sparre med, siger Peter Heine Nielsen.

Magnus Carlsen var onsdag hovedperson ved et skakarrangement i Cirkusbygningen i København.

Først slog han 24 udvalgte personer i simultanskak, og bagefter blev vicedanmarksmester Jonas Buhl Bjerre besejret to gange.