Dansk svømmer misser VM-finale efter rekord og omsvømning

Det lykkedes akkurat ikke for brystsvømmeren Tobias Bjerg at svømme sig i VM-finalen i 50 meter brystsvømning på langbane.

I tirsdagens semifinale satte danskeren den ottendebedste tid af de 16 svømmere, men det samme gjorde russeren Kirill Prigoda. Derfor skulle de to ud i omsvømning for at finde ud af, hvem der skulle i finalen.

I omsvømningen var Prigoda 0,08 sekunder hurtigere end danskeren.

- Det var lidt ærgerligt, men det er okay. Jeg kom for at svømme, og nu har jeg svømmet tre gange, så det er næsten som at have været i finalen, siger Bjerg efter omsvømningen til TV2 Sport.

Tiden 27,08 sekunder i den oprindelige semifinale var dansk rekord. Dermed stod den tidligere rekord i cirka ti timer, da 21-årige Tobias Bjerg i indledende heat svømmede distancen på 27,13 sekunder.

Ved den lejlighed var han samtidig den første danske svømmer under VM til at gå videre fra et indledende heat i sydkoreanske Gwangju.

Inden Bjerg var i vandet for første gang tirsdag eftermiddag, sikrede den kontroversielle kinesiske stjerne Sun Yang mere VM-guld.

Yang blev ellers nummer to i 200 meter frisvømning, men litaueren Danas Rapsys blev efterfølgende diskvalificeret, og så kunne Yang i stedet lade sig hylde som guldvinder.

Sun Yang er ikke populær, fordi han tidligere er dømt for dopingbrug og har endnu en ikke-afsluttet dopingsag hængende over sig.

I tirsdagens finaleafsnit var den amerikanske stjerne Katie Ledecky fraværende på grund af sygdom. Hun skulle ellers have svømmet finale i 1500 meter frisvømning, hvor hun også er verdensrekordholder.

Sygdommen betød også, at hun tidligere tirsdag gik glip af sit indledende heat i 200 meter frisvømning.