Dansk stregspiller på VM-vippen vil have mere

Hvis Henrik Toft Hansen bliver skiftet ind i den danske VM-trup, som meget tyder på, så skal der sorteres en spiller fra.

En af favoritterne til at miste pladsen er stregspilleren Simon Hald, som forsøger ikke at tænke for meget på det.

- Det er ikke noget, vi har snakket så meget om. Jeg er en af dem, som godt ved, at det kan være mig, som skal lade pladsen.

- Jeg vidste også godt inden turneringen, at der højst sandsynligt ville være en chance for, at jeg kunne komme til at sidde på tribunen og kigge på, siger Simon Hald.

- For mit vedkommende var det en overraskelse at blive udtaget i det hele taget. Når man er her, vil man gerne spille så meget som muligt og gøre det bedste, man kan, siger Flensburg-spilleren.

Simon Hald har scoret otte gange på ti forsøg i de første fire VM-gruppekampe, som alle er endt med danske sejre.

Han ved ikke, om han vil være afklaret med at sige tidligt farvel til suset foran eget hjemmepublikum ved håndboldslutrunden, der afvikles i Danmark og Tyskland.

- Afklaret og afklaret. Jeg vil selvfølgelig være ærgerlig over det. Når man først har mærket, hvordan det er at spille på hjemmebane, så vil man bare have mere.

- Det er ikke, fordi jeg bliver rasende, hvis det sker. Jeg er klar på, at det kan blive mig. Det må vi tage til den tid, siger Simon Hald.

Lige nu tyder alt på, at Simon Hald som minimum også skal spille torsdagens kamp mod Norge, og han ser frem til at møde Sander Sagosen, som Hald spillede sammen med i Aalborg.

- Det bliver spændende. Han er en dygtig håndboldspiller, så ham skal vi have styr på. Hvis vi skal vinde den kamp, så skal vi have dæmmet op for ham og gjort det svært for ham.

- Det bliver sjovt. Det er det altid, når man møder sådan en god håndboldspiller, siger Simon Hald.

Han ved, hvad der skal til for at stoppe den norske PSG-stjerne.

- Vi skal møde ham med noget fysik og stoppe hans spil mand mod mand, som han er utrolig dygtig til.

- Vi skal overholde de aftaler, vi har. Vi kan gøre det, hvis vi er koncentrerede og hårde nok. Jeg tør godt at gå til ham, det tør jeg med de fleste, siger Simon Hald.

Kampen mellem Danmark og Norge spilles torsdag klokken 20.15.