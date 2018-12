Dansk stortalent jagter oprejsning for skæv EM-start

Kristina Jørgensen fik to hurtige udvisninger mod Sverige, men landstræneren har stor tillid til stortalentet.

Når det danske håndboldlandshold søndag eftermiddag går på banen mod Polen ved EM, vil særligt én af de danske spillere være opsat på at gøre en god figur.

Unge Kristina Jørgensen har nemlig fået en alt andet end god start på en turnering, hvor hun ellers er tiltænkt en stor rolle på det danske hold.

Kun seks minutter inde i premierekampen mod Sverige modtog hun sin anden udvisning, og så valgte landstræner Klavs Bruun Jørgensen at bruge andre spillere i forsvaret.

- Det var en ærgerlig start for mig. Jeg havde gået og glædet mig til det her, men sådan er gamet. Jeg har lært rigtig meget af det. Også mentalt, siger Kristina Jørgensen.

Hun kneb en tåre, da hun fik sin anden udvisning, og holdkammeraterne måtte på skift opmuntre stortalentet, der havde sat næsen op efter en helt anden start på turneringen.

- Det betyder jo helt vildt meget at være til sådan et mesterskab. Det er en stor ramme at stå i, så det betyder noget, når det ikke går, som man håber.

- Holdkammeraterne var ovre og give mig et kram og et klap skulderen, og de sagde, at de stadig tror på mig, siger Kristina Jørgensen.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen gav efter kampen udtryk for, at han ikke vil tøve med at sætte Viborg-spilleren på banen i de kommende kampe.

- Det er bare fedt med den tillid. Der er en grund til, at jeg er her, og han tror på mine kvaliteter. Nu er det op til mig at leve op til det, siger Kristina Jørgensen.

Hun slår fast, at den dårlige oplevelse ikke kommer til at præge hende videre frem i turneringen.

- Nej, der er en ny kamp søndag, så jeg skal give den lige så meget gas, siger hun.

Danmark spiller søndag eftermiddag mod Polen i de to holds anden kamp i turneringen.