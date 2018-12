Dansk skiløber vil satse i jagten på World Cup-point

Den danske skiløber Christoffer Faarup gør i denne sæson endnu et forsøg på at klemme sig ind blandt de løbere, der scorer World Cup-point i styrtløb. Men i den første måned er det endnu ikke lykkedes.

Flere gange er den danske fartspecialist ikke kommet i mål på grund af oversatsninger, men det er prisen for at jagte drømmen.

- Jeg har sat mig som mål at køre stærkt nok til at kunne score World Cup-point. Det kræver, at jeg satser mere, end jeg gjorde i de forrige sæsoner, siger Faarup i en pressemeddelelse.

- Jeg skal ud af min komfortzone. Men det kan være hårdt på det mentale plan, når man ikke gennemfører konkurrencerne.

Fredag, på dagen hvor han fylder 26 år, får han endnu en chance, når herrerne kører styrtløb i Bormio.

Her vil han igen tage chancer for at køre sig i top-30, der giver point, og trods ærgerlige afkørsler hidtil i sæsonen, har Faarup positive tendenser at tage med.

- I Beaver Creek kørte jeg mit hidtil bedste World Cup-styrtløb. Jeg blev nummer 44 blot 0,53 sekunder fra 30.-pladsen, der udløser World Cup-point, siger han.

- Og i Val Gardena kort før jul lå jeg nummer 14 efter 44 sekunders kørsel. Desværre tabte jeg min ene ski i det efterfølgende sving.

- Det var surt, men jeg glæder mig over, at jeg indtil mit uheld leverede en præstation, der langt overstiger de forventninger, jeg har for denne sæson.