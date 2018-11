Dansk sejr i vildt drama

De danske håndboldkvinder åbnede sent fredag aften EM-slutrunden i Frankrig med en gyser sejr på 30-29 over Sverige. Sandra Toft reddede straffekast efter tid.

NANTES: Vildere bliver det simpelt hen ikke.

Danmark åbnede sent fredag aften EM-slutrunden med to point og sejr på 30-29 over Sverige.

Men hvilket drama. Nathalie Hagman havde chancen for at skaffe svenskerne uafgjort, da hun skulle skyde straffekast efter tid.

Hun forsøgte at snyde Sandra Toft. Den mission mislykkedes - og så endte det hele lykkeligt for de danske kvinder.

Klavs Bruun Jørgensen indledte kampen helt som forventet med Sandra Toft på mål, Fie Woller og 100 kampsjubilar Trine Østergaard på fløjene, Stine Bodholt på stregen og en bagkæde bestående af Anne Mette Hansen, Mette Tranborg og Kristina Jørgensen.

Men landstræneren måtte lynhurtigt ændre sine planer. Danmark fik nemlig en helt forfærdelig start på kampen og kom lynhurtigt bagud med 5-1. Det skyldtes først og fremmest to meget hurtige udvisninger til Kristina Jørgensen, og så var det ellers bare ind med slutrundedebutant Mie Højlund.

Og Højlund tog straks et solidt greb om dirigentstokken og huggede hurtigt tre bolde i kassen og sørgede desuden for en fin frispilning til Kathrine Heindahl. Det var altså rimelig godt gjort, men rent defensivt, hvor Danmark ellers har set pænt stærk ud i en længere periode, var niveauet simpelt hen for lavt.

Svenskerne kom for nemt til deres scoringer, og de scorede faktisk også flere mål i situationer, hvor de to kroatiske dommere for længst havde markeret for passivt spil. Den slags gør ondt, og den slags kan man ofte forhindre, hvis man lige en tand mere oppe på mærkerne. Det var danskerne imidlertid ikke, og så var Sverige altså fortsat lige et halvt skridt foran.

Angrebsmæssigt holdt Danmark fast i de lovende takter. Det så faktisk rigtig godt ud. Mette Tranborg meldte sig ind med fine scoringer, og det samme gjorde tilbagevendte Stine Jørgensen - og kort før afslutningen af første halvleg fik danskerne så endelig kontakt.

Og ja, det var Højlund, som resolut bankede bolden ind bag Johanna Bundsen til 15-15. Så havde vi jo pludselig igen en håndboldkamp - og danskerne kom fint ud til de sidste 30 minutter, hvor der endelig blev skruet op for aggressiviteten og vildskaben i forsvaret.

Fire minutter ind i anden halvleg kom Danmark så foran for første gang, da en stærkt spillende Mette Tranborg sørgede for en føring på 17-16. Lidt senere kom den første føring på to mål, da Kathrine Heindahl fandt vejen til netmaskerne.

Sverige ville dog fortsat lege med og holdt sig 100 procent inde i kampen - og igen skyldtes det altså en del danske udvisninger. Nogle var helt efter bogen, mens det andre gange så noget tvivlsomt. Det så i hvert fald ikke helt rimeligt ud, at Danmark fik en spiller udvist, og svenskerne fik straffe i en situation, hvor Althea Reinhardt fik smasket bolden direkte i ansigtet.

Kampens slutfase blev en uhyggelig tæt affære - og i den slutfase kan det da ellers nok være, at Anne Mette Hansen meldte sig på banen med flere fine scoringer.

Anfører Stine Jørgensen brændte et straffekast ved stillingen 29-28 til Danmark med halvandet minut tilbage. Sverige tog timeout med et minut igen og spillede syv mod seks og udlignede til 29-29.

Derefter tog Klavs Bruun Jørgensen timeout med 36 sekunder tilbage og valgte også at spille syv mod seks. Trine Østergaard bragte Danmark foran med 30-29 med seks sekunder tilbage, men Sverige var lynhurtige til at slå kontra og fik et straffekast i en situation, hvor Reinhardt ikke var nået tilbage.

Straffekast efter tid. En duel mellem Sandra Toft og Nathalie Hagman. Den bold pillede Toft da bare lige - og så var der dømt ellevild dansk jubel.

Danmark vandt en neglebidende kamp med mindst mulig margin. Det var kærkommen revanche for nederlaget i VM-kvartfinalen for et år siden - og EM-slutrunden er nu i den grad i gang.