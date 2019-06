Dansk sejr forlænger håb om semifinaleplads ved U21-EM

Med to mål blev Joakim Mæhle helten for Danmark ved U21-EM, hvor Østrig blev slået 3-1 efter et drama.

Han var vred og skuffet efter en bænkplads mod Tyskland, men torsdag blev Joakim Mæhle den helt store helt for Danmark i 3-1-sejren over Østrig.

Genk-backen stod for to af de danske mål, som sikrede de tre point og holdt liv i chancerne for at nå en semifinale.

I en første halvleg, hvor Danmark skulle bruge noget tid på at komme i gang, og hvor det tekniske niveau på begge mandskaber haltede en del i perioder, var det danskerne, som midtvejs begyndte at vise lidt tænder.

Efter 27 minutter burde Robert Skov have gjort det til 1-0, da han efter en stor østrigsk fejl blev spillet helt fri til skud i feltet. Men marginalerne manglede, da bolden ramte stolpen.

Fem minutter senere kom dog det føringsmål, som Danmark havde lagt i kakkelovnen til.

I en kontra blev wingback Joakim Mæhle spillet flot fri af Jacob Bruun Larsen. Han tog et træk forbi en mand og chippede elegant bolden over målmanden til 1-0.

Genk-backen var endda ikke langt fra et 2-0-mål kort efter, men han var ikke færdig med at vise sig frem i kampen.

Håbet led dog et tidligt knæk i anden halvleg. Efter godt et minut fik Østrig hjørnespark, og på det missede Rasmus Nissen Kristensen og Jens Stage markeringen af Østrigs anfører Philipp Lienhart.

Ved forreste stolpe mødte han bolden med hovedet og drejede den ind bag Daniel Iversen til 1-1.

Noget af en spand kold vand i hovedet på det danske hold, som havde svært ved at ryste det af sig i perioden efter.

Langsomt fik Danmark genetableret et overtag, og efter en lille times spil var Jonas Wind tæt på med et hovedstød på overliggeren efter hjørnespark.

Jacob Bruun Larsen fik bolden i nettet til 2-1 på en friløber, men han var offside, og da dommeren med små 20 minutter igen tilkendte Østrig et noget tvivlsomt straffespark, så det for alvor svært ud.

Men Daniel Iversen trak en flot redning frem og holdt liv i de danske sejrsdrømme.

Den redning blev udnyttet til fulde, da Joakim Mæhle et kvarter før tid satte sit andet mål ind, denne gang med låret tæt under mål.

Det punkterede tilsyneladende østrigerne, som havde svært ved at sætte et tungt pres på Danmark i slutminutterne, og i stedet lukkede indskiftede Andreas Skov Olsen endegyldigt opgøret med en kontrascoring i overtiden.