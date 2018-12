Dansk opkomling får flere minutter i NHL i Edmonton-sejr

Den danske ishockeyspiller Patrick Russell var natten til torsdag med til at sikre Edmonton Oilers en sejr i NHL.

Den 25-årige forward fik syv minutter på isen, da Edmonton på udebane slog St. Louis Blues med 3-2 efter en afgørelse på straffeslag.

Det var sjette gang, at Russell var på isen i NHL, efter at han fik sin debut i verdens stærkeste ishockeyliga for tre uger siden.

Kort efter NHL-debuten blev klubbens træner fyret. I første omgang valgte den nye chef, Ken Hitchcock, at se bort fra Patrick Russell, der ikke fik spilletid i de tre første kampe under Hitchcock.

Sidenhen har danskeren kæmpet sig tilbage på isen for Edmonton og nu fået fire kampe under den nye træner.

Natten til torsdag blev det til godt syv minutters spilletid for Patrick Russell, der dog ikke var involveret i nogen af Edmontons scoringer. Til gengæld fik han i første periode en to-minutters-udvisning for at obstruere en St. Louis-spiller.

Værterne fra St. Louis førte det meste af kampen, men 56 sekunder før udløbet af tredje periode fik Edmontons Oscor Klefbom udlignet til 2-2. Senere tog Edmonton sejren på straffeslag.

Patrick Russell er den 12. dansker i historien i NHL. Før debuten for Edmonton optrådte han for Bakersfield Condors i udviklingsligaen AHL.