Dansk løber imponerer ved cross-VM i Aarhus

Anna Emilie Møller imponerede, da hun lørdag deltog i kvindernes løb ved VM i cross, der blev afholdt i området omkring Moesgaard Museum syd for Aarhus.

Her sluttede danskeren på en flot 15.-plads, og Anna Emilie Møller blev den bedst placerede løber, der ikke kommer fra Afrika.

Danskeren havde tilsyneladende også givet alt, hvad hun havde i sig. Den 21-årige løber kastede sig således på jorden i udmattelse, efter at hun havde krydset målstregen, og måtte have nogen at støtte sig til for at forlade området.

Løbet blev vundet af kenyanske Hellen Obiri, der tidligere har vundet VM-guld i atletik på 5000 meter. Obiri vandt foran Dera Dida og Letesenbet Gidey, der begge er fra Etiopien.

Hellen Obiri kom i kvindernes løb ind i tiden 36 minutter og 14 sekunder, hvilket var to sekunder hurtigere end Dera Dida på andenpladsen og ti sekunder hurtigere end Letesenbet Gidey.

Anne Emilie Møllers tid lød på 37 minutter og 51 sekunder.

Maja Alm stillede også op i løbet for at teste sig selv i forbindelse med hendes skifte til atletik i denne sæson. Den syvdobbelte verdensmester i orienteringsløb blev nummer 53 i tiden 39 minutter og 56 sekunder.

I herrernes løb blev det både til ugandisk guld og sølv. Joshua Cheptegei vandt foran landsmanden Jacob Kiplimo. Den forsvarende verdensmester, Geoffrey Kamworer fra Kenya, endte som nummer tre.

Seks danskere stillede op i løbet. Abdi Ulad endte som den bedste af dem på en 68.-plads efter at være kommet i mål tre minutter og tre sekunder efter vinderen.

Joshua Cheptegei skulle bruge 31 minutter og 40 sekunder på at vinde. Det var fire sekunder færre end Jacob Kiplimo på andenpladsen.

Geoffrey Kamworer, der med sin tredjeplads missede muligheden for at tage sin tredje VM-guldmedalje i træk, var 15 sekunder langsommere end Cheptegei.