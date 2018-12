Den danske løber Anna Emilie Møller sikrede sig søndag EM-guld i cross i U23-klassen. Det skete i den hollandske by Tilburg.

Det var blot den danske triumf i mesterskabets historie, skriver Dansk Atletik Forbund i en pressemeddelelse.

Opløbet efter de 6,3 kilometer var aldeles tæt, og den 21-årige dansker sejrede med blot to sekunder ned til tyskeren Anna Gehring, der fik sølv. Polske Weronika Pyhzik kom i mål 12 sekunder efter danskeren og fik bronze.

Forbundet beskriver, at det med en halv kilometer tilbage lignede tysk sejr, men Anna Emilie Møller viste ukuelig styrke på det sidste stykke.

- Det er en fantastisk følelse. Jeg havde svært ved at tro på, at jeg kunne vinde, for tyskeren så rigtig stærk ud med to omgange igen.

- Jeg følte ikke, at jeg havde det fornødne overskud undervejs, men mentalt gav det mig lige det sidste ekstra, da Gehring til sidste begyndte at gå ned, forklarer Anna Emilie Møller.