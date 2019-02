Dansk langrendsløber er et sekund fra VM-billet

Den danske langrendsløber Tue Rømer kunne næsten ikke være tættere på at kvalificere sig til eliteløbene ved VM, end han var onsdag.

I onsdagens kvalifikation var han 0,9 sekunder fra en plads i top-10, hvilket ville have udløst en billet til de klassiske discipliner ved langrends-VM i Seefeld.

Danskeren brugte 29 minutter og 46,2 sekunder på at tilbagelægge 10 kilometer klassisk stil, men Achbadrakh Batmunkh fra Mongoliet var marginalt hurtigere end danskeren og fortrængte ham fra top-10.

Heller ikke kvalifikationens andre tre danskere formåede at køre sig ind blandt de ti bedste.

Joachim Weel Rosbo blev nummer 13, Jacob Weel Rosbo blev nummer 26, mens Peter Marius Jensen kom i mål som nummer 49.

Resultaterne har dog ikke slået de danske deltagere ud, skriver Danmarks Skiforbund på Facebook.

- Stemningen er høj i lejren, og i morgen venter sprintkvalifikationen, skriver skiforbundet.

Kvalifikationsløbet skal brede sporten ud til lande, man normalt ikke forbinder med skisport.

Det giver løbere fra de mindre langrendsnationer mulighed for at deltage ved VM, og samtidig får man sorteret de dårligste fra, inden de kommer til at stå ansigt til ansigt med verdenseliten.

Niveauet i kvalifikationen er traditionelt svingende. Ud over mange "seriøse" løbere, der kæmper om billet til det fine selskab, har man tidligere set flere "eksotiske indslag".

For to år siden blev Adrian Solano fra Venezuela berømt, da han udmattet måtte opgive efter 6,1 usikre kilometer. På det tidspunkt var han 38 minutter efter den hurtigste.

VM varer til 3. marts. De store navne træder ind torsdag, hvor det gælder sprint for både mænd og kvinder.