Dansk landsholdsspiller er med til at sænke Juventus

Så gik den ikke længere for Juventus. Efter en suveræn ligasæson med 24 sejre og tre uafgjorte, røg holdet ind i sæsonens første Serie A-nederlag.

På hjemmebane fik Genoa med landsholdsspilleren Lukas Lerager skovlen under Juventus med en sejr på 2-0 på to mål i kampens sidste 20 minutter.

Juventus skal dog nok få mesterskabet hjem. Der er fortsat et forspring på 15 point ned til nummer to, Napoli, der søndag vandt 4-2 over Udinese.

Juventus vandt i midtugen 3-0 over Atlético Madrid og avancerede til kvartfinalen i Champions League. I det travle program blev flere profiler sparet, herunder Cristiano Ronaldo, der end ikke var at finde i truppen lørdag.

Og uden ham formåede holdet ikke at score.

I stedet kom Genoa foran efter 71 minutter, da den tidligere Juventus-spiller Stefano Sturaro tog chancen lige uden for feltet. Målmand Mattia Perin så ikke alt for godt ud, da bolden gik ind ved stolpen.

Derimod var han sagesløs, da Goran Pandev med ni minutter tilbage klinisk udnyttede en god skudposition i et kvikt kontraangreb.

Danske Lukas Lerager fik fuld spillertid i den fornemme skalp.

Det samme fik Jens Stryger Larsen hos Udinese, der altså tabte 2-4 i Napoli.

Napoli kom foran med 2-0 i de første 26 minutter, men Udinese udlignede til 2-2 inden pausen. Da Napoli i anden halvleg igen scorede to gange, kunne Udinese derimod ikke svare tilbage.

Kampen bød på en dramatisk hændelse, da Napoli-keeper David Ospina fik en hovedskade og mistede bevidstheden på banen.

Han blev kørt i ambulance til hospitalet, hvor han igen kom til bevidsthed.

Efter kampen skrev Napoli på Twitter, at målmanden skal blive på hospitalet natten over til observation.

Napoli-træner Carlo Ancelotti beroligede også efter sejren.

- Heldigvis er det ikke noget alvorligt.

- Han blev scannet, og han er frisk. Han skal forblive under overvågning, men han har det fint og er ved fuld bevidsthed, lød det ifølge Reuters fra Ancelotti.