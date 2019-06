Dansk kvindeduet dominerede på banen

Til banecykelstævnet i Odense var der tæt kamp og positionerne, men podiepladserne endte i en duel mellem de samme to ryttere, samtidig med at et forholdsvis ukendt svensk navn imponerede.

BANECYKLING: Claus Rasmussen, formand hos Cykling Odense, havde inden banecyklingsstævnet i Odense tirsdag ærgret sig lidt over, at det ikke var lykkedes at få flere kvinder med til cykelstævnet. Han mente, at det nok havde været på grund af, at det var blevet meldt ud lidt for sent til rytterne rundt omkring i Europa. Til gengæld var alle de bedste skandinavere samlet, og derfor var det også danskere og svenskere, der dominerede den ti cykel lange holdliste hos kvinderne, deriblandt Amalie Winther Olsen, der til dagligt cykler i Odense. Mens der stod et omnium på tapetet hos herrerne, så blev det til et scratch- og pointløb hos kvinderne.

Det var danskere, der tog de to øverste pladser på podiet til herrernes omnium. Hos kvinderne dominerede danskerne også. Foto: Kim Rune

Ukendt, svensk slagkraft Et af løbets store ukendte faktorer var svenskeren Frida Knutsson. Inden løbet havde Claus Rasmussen sagt om hende: - Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke kender meget til Frida Knutssons niveau. Blandt de danske konkurrenter var kendskabet til Frida Knutsson heller ikke særlig stor. De havde kørt flere løb imod hende, men kendskaben til hendes evner i et scratchløb var ikke særlig stor. Den ukendthed skulle vise sig bare at være en fordel for Knutsson, da løbet blev skudt i gang. Omkring halvvejs gennem løbet begyndte en af favoritterne Amalie Dideriksen at sætte afstand ned til konkurrenterne. Men det var ikke en føring, hun kunne holde. Imellem feltet havde Julie Leth og Frida Knutsson slået sig sammen og halede så småt ind på Dideriksen i front. Med fem omgange tilbage tegnede podiet sig til at blive sat i en vilkårlighed rækkefølge af Dideriksen, Knutsson og Leth. På sidste omgang måtte den ikke længere ukendte Knutsson dog se de to danskere tage et par meter på hende. Og på den sidste spring havde Julie Leth lige de ekstra meter i benene, der gav hende sejren.

Ved løbets slutning var det Niklas Larsen, der overraskede en smule ved at tage podiets øverste plads foran Lasse Norman Hansen og Jan-Willem van Schip. Foto: Kim Rune

Samme dans - ny rækkefølge Hos herrerne var pointløbet delvist præget af et felt, der blev en smule splittet. Det samme begyndte at ske hos kvinderne, da der var omkring 55 omgange tilbage. Som i scratchløbet var det Amalie Dideriksen, der tidligt tog føringen. Efter 30 omgange havde hun en smal føring på 13 point med Julie Leth på sine hæle med otte point. Svenske Frida Knutsson, der havde imponeret så flot i første løb viste i perioder noget fart, men hun blev holdt fra podiet sidste plads af Michelle Quaade, der med seks point havde snor i Julie Leth. På de sidste omgange fortsatte dominansen fra Dideriksen og Leth, der isolerede sig i toppen af pointstillingen, selvom rytterne på banen stadig sad forholdsvis tæt samlet. Efter at have hængt på det meste af løbet fik Frida Knutsson overhalet Michelle Quaade og listede sig op på podiets tredjeplads. Hun kunne dog ikke helt komme op på siden af de to frontkørere, der kørte deres sejr sikkert hjem. I sidste ende fik Dideriksen en lille smule hævn, da hun besejrede Leth og byttede om på podiets top fra første løb. Dermed sluttede løbet med to gange Dideriksen, Leth og Knutsson på podiepladserne.

Landstræner Casper Jørgensen havde gode råd til Lasse Norman Hansen (tv) og Niklas Larsen under løbene. Og det resulterede i en første- og andenplads. Foto: Kim Rune

Niklas Larsen var styrtet til et løb kort før stævnet i Odense, så imellem afdelinger af dagens omnium skulle der tapes et par hudafskrapninger ind. Foto: Kim Rune

Odense Cykling er værter for et stævne, hvor blandt andet hollandske og østrigske ryttere dukker op. Det er et stævne med verdensranglistepoint på spil, der kan spille ind på OL og VM-deltagelse.Programmet kører fra 15.30 til 20.15, hvor sidste løb køres.Foto: Kim Rune

