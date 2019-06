Dansk kvartet scorer tysk håndboldguld med Flensburg

Rasmus Lauge, Lasse Svan, Anders Zachariassen og Simon Hald har formentlig guldsmil på læberne og champagne i blodet, når de mandag møder ind i det danske håndboldlandsholds lejr i København.

Sammen med Flensburg-Handewitt vandt den danske kvartet nemlig det tyske mesterskab, da den slesvigske klub søndag eftermiddag hentede en sejr på 27-24 ude mod Bergischer HC.

Det er andet år i træk og tredje gang i klubbens historie, at Flensburg-Handewitt får papir på at være Tysklands bedste håndboldhold.

Flensburg-Handewitt behøvede blot et enkelt point for at holde rivalen THW Kiel bag sig. Men udekampen mod Bergischer HC, Bundesligaens nummer syv, blev lovlig spændende i slutfasen.

Hjemmeholdet havde flyttet forestillingen fra den sædvanlige hjemmebane i Wuppertal til den store ISS Dome i Düsseldorf med plads til mere end 11.000 tilskuere.

Men den flotte kulisse så nu ikke til at ryste gæsterne, der efter 25 minutter førte 13-6, og så levede de mange medrejsende Flensburg-fans med, at holdet holdt en scoringspause i resten af første halvleg.

Med en 13-8-føring i ryggen ved pausen kunne tilskuerne blot trække på skuldrene over, at Kiel samtidig førte 15-13 over Hannover.

Så længe Flensburg-Handewitt blot sikrede sig mindst uafgjort, ville Kiels anstrengelser være forgæves.

Hjemmeholdets spillere var dog ikke indstillede på at være statister i Flensburgs mesterskabsfest, og Bergischer HC kæmpede også for at holde liv i muligheden for at spille europæisk håndbold i næste sæson.

Derfor blev snoren holdt stram, Flensburg fik ikke lov til at trække fra, og forskellen mellem de to klubber lå i stort set hele anden halvleg og svingede mellem tre og fire mål.

Da Fabian Gutbrod fire minutter før tid reducerede til 23-24 blev det pludselig spændende igen.

Men Rasmus Lauge, som spillede sin sidste kamp i tysk håndbold inden skiftet til Veszprem i Ungarn, fremtvang et straffekast på det efterfølgende angreb, og Magnus Jøndal sikrede reelt guldet fra syvmeterstregen.

Da Magnus Rød i de sidste sekunder kunne score til slutresultatet 27-24, brød jublen løs blandt Flensburg-spillerne, der endte med at vinde 32 ud af 34 ligakampe i sæsonen.

THW Kiel med Niklas og Magnus Landin på holdet sluttede med to point færre og må nøjes med sølv.