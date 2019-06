Dansk-hollandsk duel: Norman og van Schip dominerede, men tredjeman tog podiets top

Det stod Danmark eller Holland på stort set alt, da Cykling Odense tirsdag afholdt et cykelstævne, der smed verdensmestre og olympiske vindere i en tæt duel flere gange i løbet af aftenen.

I eliminationsløbet var det med 11 ryttere tilbage en rent dansk-hollandsk duel. Med et par omgange tilbage begyndte den lille gruppe at splitte op, indtil der til sidst sad to grupper tilbage. I den forreste sad Jan-Willem van Schip og Frederik Rodenberg, og i den anden Lasse Norman Hansen og.

Til andet løb havde alle ryttere stillet sig op på linjen, men efter gennemtælling måtte man konstatere, at Stefan Matzner ikke var stillet til start. To minutter senere kom han løbende ind i hallen, trukket i trøje og sko og hastede til startlinjen med sin cykel.

Der stod dog ikke dansk og hollandsk på alt i Odense tirsdag. Også en østriger præsterede at gøre sig bemærket.

Men det var andre ryttere - danskere - der tog opmærksomheden tidligt på aftenen. I scratch, der var første løb på skemaet var tog de to favoritter anden- og tredjepladsen. Men med over en halv omgang ned til favoritterne var det Niklas Larsen, der vandt løbet foran Frederik Rodenberg.

Fart og ulykker

Keirin er kendt som den hurtigste del af banecykling og omnium, da det er den afdeling, hvor farten er hurtigst. En pacer, i dette tilfælde Cykling Odense træner Carsten Olsen, satte feltet op i fart, hvorefter det er en spurt over tre runder for at komme først.

Men før Carsten Olsen overhovedet var kommet af banen styrtede en af danskerne i det ene sving. Det betød en mindre pause, imens banen lige blev kigget igennem.

Efter det aftenens længste løb var det dog alligevel dagens hurtigste mand i første løb, der tog titlen. Niklas Jensen listede sig forbi de helt store favoritter og tog førstepladsen, mens Norman Hansen og van Schip måtte tage til takke med anden- og tredjepladsen.

Norman Hansen og van Schips rivalisering kommer sandsynligvis til at fortsætte noget tid endnu. Begge ryttere er allerede i fuld gang med forberedelsen til OL i Tokyo, hvor Lasse Norman Hansen indtil videre har samlet tre medaljer sammen.

Hen mod aftenstid blev der holdt et minuts stilhed for den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo, der lørdag døde efter kvæstelser fra et cykelløb, da han blev påkørt af en bil.