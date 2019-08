Rasmus Byriel Iversen nåede at komme tæt på nu afdøde Bjorg Lambrecht i sit første år på Lotto Soudal.

En kæmpe inspiration. En kanon fyr. Et af de største talenter.

Listen over superlativer, som den danske cykelrytter Rasmus Byriel Iversen bruger til at beskrive sin belgiske holdkammerat Bjorg Lambrecht, er lang.

Mandag aften omkom Lambrecht på tragisk vis, da han på 3. etape af Polen Rundt styrtede på en regnvåd vej og ramte nogle betonrør i vejsiden.

Det chokerede Iversen, der havde et nært forhold til den 22-årige Lambrecht.

- Det er sådan noget, der bare kommer ud af det blå. Den ene dag sidder man og skriver sammen. Den anden skal man vænne sig til tanken om, at man aldrig kommer til at snakke med ham igen. Det var et kæmpe chok, siger Rasmus Byriel Iversen.

De to har kendt hinanden, siden Iversen i slutningen af 2018 mødte sine nye kolleger på det belgiske World Tour-hold Lotto Soudal.

Her havde Lambrecht allerede kørt i en sæson og vist prøver på sit store cykeltalent. Men også uden for cykelsporten gjorde han stort indtryk.

- Han var en af dem, jeg fandt hurtigt sammen med. Han havde samme alder som mig og var helt nede på jorden. Han var super fed at snakke med.

- Jeg nåede at bruge okay meget tid med ham på kort tid og få et forhold til ham, siger den 21-årige dansker.

Belgierens talent på landevejen talte for sig selv.

Allerede som førsteårsrytter tog Lambrecht sin første sejr som professionel, da han vandt en etape i det norske løb Tour des Fjords.

Og i 2019 nåede han også at markere sig flot med flere topplaceringer i Amstel Gold Race, Flèche Wallone, Critérium du Dauphiné og Baskerlandet Rundt.

- Han var en kæmpe inspiration. På cyklen var han super seriøs. Han spiste, som man skal, og trænede super hårdt. Han havde opnået meget i en ung alder.

- Der er ingen tvivl om, at han var et af de største talenter, der fandtes, siger Rasmus Byriel Iversen.

For at mindes og hylde Bjorg Lambrecht køres der tirsdag paradekørsel på 3. etape af Polen Rundt.