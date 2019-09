Dansk golftalent klarer første cut på European Tour

18-årige Nicolai Højgaard er allerede sikker på at opnå sit bedste resultat i en European Tour-turnering denne weekend, selv om KLM Open kun er halvvejs.

For første gang i karrieren klarede det danske golftalent nemlig cuttet på den største europæiske scene, da han gik anden runde i tre slag under par og samlet har gået de to første runder i otte slag under par.

Den imponerende score rækker til en delt sjetteplads sammen med englænderen Sam Horsfield efter de to første runder på banen i Amsterdam. Duoen er tre slag efter førende Scott Jamieson fra Skotland.

Nicolai Højgaard kunne have været med helt i toppen, hvis det ikke var for en kedelig triplebogey på hul 16 på fredagens runde. Hans seks birdies trak den modsatte vej.

Der er også tre andre danskere med i turneringen, men en enkelt af dem må allerede nu gå på weekend. Lasse Jensen missede således cuttet, da han gik anden runde i to slag over par og endte i samme score samlet på en plads som delt nummer 112.

Jeff Winther og Søren Kjeldsen gør derimod Nicolai Højgaard selskab i finalerunderne. Begge ligger delt nummer 34 efter at være samlet fire slag under par.

De mere rutinerede landsmænd ligger begge væsentligt bedre placeret på verdensranglisten end Nicolai Højgaard, der er nummer 1002. Kan teenageren bevare sin nuværende placering de næste to runder, kan han dog se frem til et betragteligt spring på verdensranglisten.

Sammen med sin tvillingbror, Rasmus Højgaard, og John Axelsen var Nicolai Højgaard sidste år med til at blive holdverdensmester for amatører.