Det så godt ud på åbningsdagen, men efter anden runde er vejen til toppen af Kia Classic i USA blevet lang for golfspilleren Nicole Broch Larsen.

Danskeren gik anden runde i banens par, 72 slag, hvilket er fem slag dårligere end resultatet på førstedagen. Det udløser en delt 15.-plads i klassementet.

Da konkurrenterne i topstriden havde en bedre dag, er afstanden fra Nicole Broch Larsen til førstepladsen øget fra ét til otte slag.

Det er amerikaneren Cristie Kerr, der har lagt sig i spidsen for turneringen efter at have brilleret med en anden runde otte slag under par.

Nicole Broch Larsen får landsmanden Nanna Koerstz Madsen med i de kommende dages finalerunder. Koerstz Madsen er samlet tre slag under par og på en delt 30.-plads.

Derimod må Emily K. Pedersen forlade turneringen inden finalespillet.

En første runde i 75 slag blev dyr for danskeren, der gik anden runde i par, men var tre slag fra at klare cuttet.