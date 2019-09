Dansk golfspiller er tæt på top-10 i Tyskland

Golfspilleren Lasse Jensen fik torsdag en lovende åbning i denne uges European Tour-turnering i Hamburg.

Efter førstedagen indtager danskeren en delt 13.-plads fem slag efter den førende, englænderen Paul Casey.

Danskeren brugte 71 slag - et under banens par - på første runde, der bød på tre birdies og to bogeys for danskeren.

Lasse Jensen, der fredag fylder 35 år, har aldrig vundet en turnering på European Tour.

De seneste måneder har han haft svært ved at klare cuttet til weekendens finalerunder. Det er blot sket en enkelt gang i de seneste ni turneringer, Lasse Jensen er stillet til start i.

Landsmanden Jeff Winther brugte et slag mere på torsdagens åbningsrunde, hvor han blev noteret for 72 slag. Det rækker til en delt placering som nummer 23.

De øvrige danske deltagere Nicolai Højgaard, Lucas Bjerregaard, Søren Kjeldsen, Thomas Bjørn, Nicolai Tinning og Joachim B. Hansen er placeret længere tilbage i feltet.

Den samlede præmiesum i Porsche European Open er på to millioner euro svarende til 15 millioner kroner.