Dansk golfspiller byder sig til i München efter flot runde

Joachim B. Hansen spillede sig op på en delt 11.-plads i München efter en runde i fire slag under par.

Efter et par gode indledende runder hævede Joachim B. Hansen sit niveau, da den danske golfspiller lørdag var på banen for næstsidste gang i BMW International Open.

Her gik Hansen tredje runde i fire slag under par, og han er nu samlet otte slag under par. Det placerer danskeren på en delt 11.-plads inden søndagens finalerunde i European Tour-turneringen, der afholdes i München.

Tredje runde blev indledt stabilt af Joachim B. Hansen, der gik de fem første huller i par. Herefter fulgte hele seks birdies på de efterfølgende syv huller.

Det sendte for alvor danskeren mod toppen af førertavlen, men to bogeys på de sidste tre huller gav lidt malurt i bægeret til slut.

De to andre tilbageværende danskere i turneringen - Thorbjørn Olesen og Jeff Winther - gik begge tredje runde i par.

Olesen er dermed stadig samlet fem slag under par på en delt 24.-plads, mens Winther er samlet fire slag under par på en delt 32.-plads.

BMW International Open føres af engelske Jordan Smith, der er 13 slag under par efter de første tre runder.

Turneringen spilles på Golfclub München Eichenrieds bane lidt uden for den sydtyske storby og har en samlet præmiepulje på to millioner euro.