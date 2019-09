Dansk golfkomet misser triumf i Amsterdam

Golftalentet Nicolai Højgaard missede søndag karrierens med afstand største triumf i Holland.

Den 18-årige dansker sluttede på andenpladsen ved KLM Open i Amsterdam på European Tour.

Spanske Sergio García tog sejren med sammenlagt 270 slag for de fire turneringsdage, hvilket var et enkelt slag bedre end Højgaard.

Den danske teenager indledte søndagen to slag bag de to førende, Garcia og engelske Callum Shinkwin.

Det lykkedes danskeren at kæmpe sig op på siden af Garcia, da han på hul 14 puttede sin anden birdie i træk og den femte for dagen.

Forud for turneringen i Amsterdam var det aldrig lykkedes den unge dansker at klare cuttet til finalerunderne på European Tour.

Hans hidtil bedste placering kom for nylig i Hamburg, hvor han blev nummer 71.

Nicolai Højgaard virkede på ingen måde tynget af pludselig at kæmpe med om sejren.

Desværre for den danske teenager missede han et put for par på hul 16 og indkasserede en bogey.

Da Sergio Garcia samtidig lavede en birdie på hul 15, så havde Nicolai Højgaard pludselig to slag op til førstepladsen og førstepræmien på 2,5 millioner kroner.

Garcia lavede endnu en birdie på hul 16, og det lignede afgørelsen, da Højgaard samtidig måtte nøjes med par på hul 17. Med tre slag mellem de to spillere skulle der ske et lille mirakel, og det kom ikke.

Godt nok lavede spanieren en bogey på det næstsidste hul, men Garcia havde fortsat et hul på to slag til danskeren.

Højgaard sluttede af med en birdie på hul 18, og så var der blot et slag op til Garcia, der dog ikke fejlede, da han sluttede KLM Open af med at lukke hul 18 i par.

Med sejren i Amsterdam har 39-årige Sergio García nu vundet 16 turneringer på European Tour.