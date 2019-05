Dansk golf-overraskelse: Det var næsten fejlfrit

Golfspilleren Martin Simonsen er det bedste danske bud på en topplacering ved Made in Denmark i Himmerland.

Mens flere af de største danske stjerner missede cuttet og er ude af turneringen før weekendens to finalerunder, så imponerede den 27-årige nordjyde.

Fredagens runde i delvis regn og blæst endte med en runde i 68 slag - tre under par. Simonsen indtager en delt 11.-plads efter de to første turneringsdage - fem slag fra den førende, østrigeren Matthias Schwab.

- Jeg vil gerne stå som bedste dansker på søndag, men lige nu skal jeg bare ud at spille. Vi er jo kun halvvejs.

- Jeg havde en dobbeltbogey, men bortset fra det spillede jeg næsten fejlfrit, siger Martin Simonsen.

Allerede torsdag gjorde han opmærksom på sig selv med et hole-in-one på hul 16.

Normalt optræder turneringens bedste dansker ikke på European Tour, men på den lavere rangerede Challenge Tour.

Det gode spil og den fine placering kombineret med det store danske mandefald kan betyde, at mange tilskuere vil følge ham rundt på banen lørdag. Han føler dog ikke det store pres.

- Hvis jeg først begynder at tænke fremad og "hvad nu hvis, jeg laver en god runde lørdag", så går det galt, siger han.

Den fire år ældre Jeff Winther var fredagens bedste dansker med en runde i 67 slag - fire under banens par. Det bringer sjællænderen op på en delt 21.-plads - seks slag fra førstepladsen.

Forsigtighed var vejen frem for Winther, der ikke ville ende ude i rough-områderne med vildt voksende græs.

- Udgangspunktet var bare at overleve i morges. Det virkede ret godt for mig at have så lave forventninger som muligt og undgå bogeys, siger Jeff Winther.

- Jo flere pars, jo bedre. Så kom der også et par birdies en gang imellem. Men jeg holdte mig ude af det helt tykke rough, og det var vejen frem, siger han.

Winther, der har spillet fast på European Tour siden 2016, har aldrig vundet en turnering på Europas fornemmeste golftour.

Hans fokus bliver i weekenden på at holde fast i sit spil efter en knap så god første runde torsdag i 73 slag - to over par.

- Jeg skal prøve at fortsætte det gode spil. Jeg havde lidt knas med putteren torsdag. Det var derfor, jeg gik to over par. Jeg spillede ellers godt, men i dag skinnede putteren igennem, siger han.

Med profiler som Lucas Bjerregaard, Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen ude af turneringen er 2019 det år, hvor det færreste antal danskere har klaret cuttet til finalerunderne i Made in Denmark.

Blot fem af de 16 deltagende er videre til weekendens runder.

Ud over Jeff Winther og Martin Simonsen er det Lasse Jensen, Mathias Gladbjerg og Morten Ørum Madsen. Bortset fra Winther spiller de alle i øjeblikket på et lavere niveau end European Tour.

De forudgående år har minimum otte danskere klaret cuttet i turneringen.