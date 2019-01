Dansk forsvarsgeneral: Mest stolt af måden vi vandt VM på

Den danske forsvarsgeneral Henrik Mølgaard kunne ikke skjule sin glæde over den danske guldmedalje ved VM i herrehåndbold.

Medaljen kom i hus, da danskerne knuste Norge med en finalesejr på ni mål, 31-22.

Men sejren er en ting, noget andet er måden, som sejren kom i hus på, mener Mølgaard.

- Jeg er ligeglad med, hvad der står inde på tavlen. Det er udtrykket og energien, vi lykkedes med.

- Jeg er mest af alt stolt af måden, det er sket på. Én ting er, at vi har været gode mod de dårlige hold, men hvor har vi været gode mod de bedste hold, siger Mølgaard.

Han har - specielt efter René Toft blev skadet i den sidste kamp i det indledende gruppespil - været det helt centrale omdrejningspunkt i det danske forsvar.

Her har Mølgaard været med til at pille al selvtillid ud af selv de største verdensstjerner.

Ungarn har undervejs i Danmarks ti VM-kampe været det hold, der var tættest på sejr mod danskerne, men selv under kampen mod ungarerne var der ingen tvivl om udfaldet, der endte på 25-22, siger Mølgaard.

- Vi har været fuldstændig i kontrol, og så har vi været flyvende i alle de kampe, hvor vi rent faktisk har spillet om noget.

Han mener også, at stemningen på holdet uden for banen har haft stor betydning for de præstationer, der blev leveret i kampene.

- Vi har haft det så godt. Vi har hygget os, og vi har været overlegne, og vi har ramt en speciel energi på holdet.

- Vi lever lidt ægteskabeligt, når vi er sammen en hel måned. Det er ikke vemodigt at skulle hjem, men det er også svært at runde det af efter sådan et run, vi har været på. Så derfor var det vanvittigt at slutte af på denne måde, siger Mølgaard.

Søndag aften bliver landsholdet fejret af borgerne i Herning, og mandag skal det til København, hvor der venter en hyldest på Rådhuspladsen.