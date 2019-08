Dansk firerkajak er klar til OL

Firerkajakken for damer skal med til OL i Tokyo, har Det Internationale Kano- og Kajakforbund offentliggjort.

Dansk Kano- og Kajakforbund modtog fredag en glædelig besked.

Firerkajakken for damer med Emma Aastrand Jørgensen, Line Langelund Eriksen, Julie Frølund Funch og Pernille Knudsen skal nemlig med til OL i Tokyo 2020, har det internationale forbund meddelt.

Det skriver det danske forbund i en pressemeddelelse.

Firerkajakken sluttede på andenpladsen i B-finalen ved VM i ungarske Szeged i sidste weekend, og derfor skulle der nogle udregninger til, før OL-pladsen kunne bekræftes.

Dermed er tre både foreløbig klar til OL.

Emma Aastrand Jørgensen sørgede i sidste weekend for de to første danske billetter, da hun blev nummer tre i finalen i 200 meter enerkajak og nummer fem i finalen i 500 meter enerkajak ved VM i ungarske Szeged.

- Det giver den ro, at vi nu har et helt år til at arbejde med pigerne og sætte det hold, der skal repræsentere Dansk Kano og Kajak Forbund og Danmark i Tokyo, siger sportschef i forbundet Lars Robl i pressemeddelelsen.