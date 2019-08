Dansk dressurlandshold er klar til OL i Tokyo

Det danske landshold i dressur er klar til næste års OL i Tokyo. Det stod klart, allerede inden holdkonkurrencen ved EM i Rotterdam var færdigafviklet.

Danmarks kæmpede fortsat for en medalje i holdkonkurrencen, da det blev en kendsgerning, at holdet snuppede en af de tre pladser, der var på spil.

Det oplyser Dansk Ride Forbund.

Danmark sluttede dog siden uden for medaljeskamlen på en femteplads, men for at komme til OL, handlede det om at slutte blandt de tre bedste, som ikke allerede var kvalificeret til OL.

Tyskland endte med at vinde guld foran Holland, mens Sverige tog bronze. Storbritannien måtte nøjes med fjerdepladsen. Netop de fire nationer var allerede klar til OL.

Anders Dahl og Agnete Kirk Thinggaard var i aktion for det danske hold mandag, og tirsdag var det så Daniel Bachmann Andersen og den tidligere ungdomseuropamester Cathrine Dufour, der sikrede OL-pladsen.