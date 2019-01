Dansk cykelrytter får ti måneders karantæne for doping

Der er faldet dom i sagen om en ung dansk rytter, der er testet positiv for doping.

Den Internationale Cykelunion (UCI) oplyser til Jyllands-Posten, at den 18-årige cykelrytter Mattias Skjelmose Jensen er idømt ti måneders udelukkelse for at have overtrådt antidopingreglerne.

Det var 26. maj sidste år, at rytteren forbrød sig mod reglerne, selv om det ifølge UCI ikke var den danske teenagers hensigt.

- UCI bekræfter, at Mattias Skjelmose Jensen er blevet idømt ti måneders udelukkelse for uden forsæt at have overtrådt antidopingreglerne den 26. maj, oplyser UCI til Jyllands-Posten.

Han er testet positiv for stoffet methylhexanamin, der er et præstationsfremmende middel. Han var 17 år, da han afgav den positive dopingprøve.

Tidligere har atleter fået karantæne i alt imellem seks måneder og fire år for at have stoffet i kroppen under konkurrencer.

26. maj sidste år vandt Mattias Skjelmose Jensen først en enkeltstart i Tour de Pays de Vaud, mens han samme dag også blev nummer 22 i en normal landevejsetape.

Han endte med at vinde det schweiziske etapeløb sammenlagt.

Ifølge UCI fik rytteren selv sat karantænen i gang 7. juli 2018. Den varer derfor frem til 6. maj i år, skriver Jyllands-Posten.

Da sagen har været kørt hos UCI, skal hverken Danmarks Cykle Union (DCU) eller Anti Doping Danmark (ADD) gøre noget i sagen, forklarer DCU's administrations- og elitechef, Jens-Erik Majlund.

I et opslag på DCU's facebookside gør han det dog klart, at der er særlige regler for danske juniorryttere:

- Alle ryttere er bekendt med DCU's vejledninger, der ikke blot følger antidopingreglerne, men også går videre og forbyder ungdomsrytteres brug af for eksempel koffeintabletter eller smertestillende medicin i konkurrencefremmende øjemed.

- Man kan ikke optræde for et dansk juniorlandshold, hvis man ikke følger de retningslinjer, siger Jens-Erik Majlund.

Danmarks Cykle Union (DCU) har været vidende om den positive dopingprøve, og derfor har rytteren været suspenderet.