Henrik Pedersens første kamp som træner for Strømsgodset endte med et nederlag på 0-4 til topholdet Molde.

Det kunne næppe været gået ret meget værre for Henrik Pedersen, da han lørdag for første gang stod i spidsen for den norske fodboldklub Strømsgodset efter sin ansættelse tidligere på ugen.

Den danske cheftræner måtte se sit nye hold tabe med hele 0-4 til Molde, der er tophold i Eliteserien.

Dermed er Strømsgodset, der har danske Martin Spelmann på holdkortet, stadig næstsidst i den bedste norske række med 9 point efter 12 kampe.

Pedersen, Spelmann og co. kom bagud efter kun ni minutter, da Martin Ellingsen gjorde det til 1-0 for Molde.

Herefter fulgte et hattrick af nigerianske Leke James, der på et kvarter gjorde det til pausestillingen 4-0. Den samme spiller - Magnus Eikrem - assisterede alle James' mål.

I anden halvleg lykkedes det Strømsgodset at stoppe blødningen, og så blev pausestillingen også slutresultatet.

Henrik Pedersen blev torsdag præsenteret som ny cheftræner i Strømsgodset. Den 41-årige danske træner har taget over efter Bjørn Petter Ingebretsen, som i maj trak sig af helbredsmæssige årsager.

Pedersen har tidligere været træner for HB Køge, og han har også trænet den tyske klub Eintracht Braunschweig. Desuden har han været ansat som assistent i tyske Union Berlin.