Dansk badmintonstjerne avancerer i afskedsturnering

Badmintonspilleren Christinna Pedersen får mindst én kamp mere, inden hendes internationale karriere er forbi.

Sammen med sin makker, Mathias Christiansen, spillede den dobbelte OL-medaljevinder sig tirsdag aften videre i mixeddoublerækken ved Swiss Open.

Pedersen og Christiansen vandt i to sæt med cifrene 21-19, 21-9 over Jan Colin Völker og Eva Janssens fra Tyskland og er dermed klar til anden runde, hvor en engelsk duo venter.

Den 32-årige nordjyde meddelte mandag, at turneringen i Basel bliver hendes sidste på højeste plan.

Derefter sætter hun karrieren på lavt blus og nøjes med at optræde i den hjemlige liga, mens Mathias Christiansen skal på jagt efter en ny makker.

Christinna Pedersen har to gange vundet Swiss Open, begge gange med Joachim Fischer som makker.

Også Mathias Bay-Smidt og Rikke Søby er videre i mixeddouble efter en sejr i to sæt over et canadisk par.

Onsdag træder yderligere en stribe danske spillere ind i turneringen, der rangerer på niveau 5 på World Touren.