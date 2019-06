Det endte med dansk sejr på første etape af det den internationale sejlsportskonkurrence Nord Stream Race.

Med rutinerede Peter Warrer som skipper for en 11-mand-stor besætning vandt danskerne efter små 24 timers sejlads første del af konkurrencen fra Kiel mod København.

I alt fem både fra Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Rusland deltager i konkurrencen på Østersøen i de store sejlbåde.

Størstedelen af den danske besætning har modsat de konkurrerende både ikke den store erfaring med at sejle offshore.

- Det er ret vildt, at vi vandt første etape. Hvis man skulle gætte, før vi gik i gang, ville vi blive klart nummer fem, siger Peter Warrer.

De danske besætningsmedlemmer er udmattede efter turen, hvor det blot blev til mellem et kvarter og 40 minutters søvn for nogle af dem - det skete oppe på rælingen få centimeter fra bølgerne.

Grundlaget for den danske sejr blev skabt på den sidste del af turen.

Op langs Sjællands østkyst ud for Møns Klint lå den danske båd og kæmpede med den tyske og den russiske båd.

Den russiske båd fik pludselig slået et hul på en kilometer til danskerne, der manglede vind og også måtte se sig sejlet agterud af tyskerne.

- På det tidspunkt så det ud til at, at løbet var kørt for os. Men vi gik så ned i læ af dem og fik virkelig fart på.

- Først åd vi tyskerne, og i slutningen af Køge Bugt kom vi op på siden af russerne.

- I lang tid kæmpede vi med ti meter mellem os. Til sidst fik vi sendt vores dårlige luft ned på dem, og så stak vi af, forklarer Peter Warrer.

Skipperen vurderer, at danskerne fik slået et hul på en kilometer til den russiske båd, der igen begyndte at nærme sig omkring Saltholm. Det lykkedes dog danskerne at vinde i overbevisende stil.

Anden etape af Nord Stream Race fortsætter tirsdag, hvor næste sejlads går mod Stockholm. Turen bliver noget hårdere end første etape, da sejladsen kan tage op mod 60 timer.

Nord Stream Race består af i alt fire etaper. Efter Stockholm går turen mod Helsinki, mens St. Petersborg er sidste stop på turen. Det er sejlklubben i St. Petersborg, der arrangerer konkurrencen.

Offshore-sejlads bliver i 2024 en del af programmet ved OL i Paris. Det bliver i en to-personers-båd, hvor der er krav om, at der både er en mand og en kvinde om bord.