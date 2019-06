Dansk atletikhold misser lige akkurat semifinale i Minsk

Danmarks atletikhold skulle bruge en andenplads for at avancere i DNA-formatet ved European Games, men holdet måtte nøjes med en tredjeplads. Men Danmark leverede en fin indsats.

I DNA er der tale om en holdkonkurrence med syv individuelle discipliner og to stafetter, hvoraf atleterne på den sidste bliver sendt tidsforskudt afsted, alt efter hvor mange point de har scoret hidtil i konkurrencerne.

De to bedste ud af de seks deltagernationer ville snuppe en plads i onsdagens semifinale, og det danske hold havde tydeligvis ambitioner om at spille en rolle i kampen.

Frederik Schou-Nielsen, der blev diskvalificeret for tyvstart i den indledende runde søndag, indledte med en femteplads til fire point på 100 meter. Janne Nielsen fulgte op med tre point i længdespring.

Dernæst blev seks point sat ind, da Astrid Glenner-Frandsen sluttede på fjerdepladsen på 100 meter. Marie Vestergaard sørgede for yderligere tre point i spydkast.

Så skulle Danmark for alvor komme til at rykke. Først blev det til en andenplads, da Danmarks 4x400 meter mixed - siden sidst forstærket med Sara Slott Petersen - blev nummer to og scorede ti point.

I den efterfølgende disciplin blev det endda til dansk sejr, da Andreas Martinsen løb fra alle i 110 meter hækkeløb. Sejren betød, at Danmark avancerede til den samlede andenplads.

Sprinteren Simon Hansen skabte søndag sensation, da han agerede vikar i højdespring og vandt konkurrencen i Danmarks heat.

Ved den lejlighed var han dog begunstiget af, at konkurrenterne satsede på at klare svære højder, der kunne hjælpe dem til medalje i den samlede konkurrence.

Sådan var det ikke tirsdag, hvor Hansens direkte modstandere havde luret situationen og satte for dem forholdsvis nemme højder på 2 meter og 2,05 og klarede dem.

Så nyttede det intet, at Hansen selv kom over 1,85 meter to gange og 1,91 én gang. Han fik ingen point.

I den efterfølgende 100 meter hækkeløb for kvinder blev Mette Graversgaard nummer fire, og da Ungarn tog maksimale 12 point, sendte Ungarn Danmark ned på tredjepladsen inden den afsluttende jagt.

Her stillede Danmark med Kristian Uldbjerg Hansen, Helene Holm Gottlieb, Benjamin Lobo Vedel og Emma Bomme, og de skulle forsøge at avancere fra tredjepladsen til top-2, men det lykkedes ikke. Det blev status quo.

Dermed er det danske hold færdig i Minsk.