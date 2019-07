Dansk angriber prøver fodboldlykken i Twente

Den danske angriber Emil Berggreen skal i den kommende sæson tørne ud for hollandske FC Twente.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- Twente har udvidet sin trup med Emil Berggreen. Den 26-årige danske angriber kommer transferfrit og underskriver i aften en kontrakt for en sæson med mulighed for endnu et år, skriver Twente på sin hjemmeside.

Danskerens kontrakt var udløbet i tyske Mainz efter nogle sæsoner, hvor skader har drillet angriberen.

Det blev derfor kun til 14 kampe i Bundesligaen for Berggreen, der kom til Mainz fra Eintracht Braunschweig i den næstbedste række i Tyskland.

I februar i 2015 skiftede Emil Berggreen fra Hobro IK.