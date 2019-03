Dansk anfører missede klubkampe: Nu er jeg ovenpå igen

Landsholdsanfører Stine Jørgensen har de seneste par uger misset flere klubkampe for Odense, men playmakeren er igen på toppen.

Jørgensen melder sig klar til at gå på banen, når Danmark senere på ugen møder Frankrig, Norge og Rumænien i Golden League.

Profilen forklarer, at det er en skadet akillessene, der har holdt hende ude.

- Jeg har egentlig ikke været ude så længe. Jeg spillede mod Ajax i sidste uge og har også spillet en pokalkamp efterfølgende, siger Stine Jørgensen forud for Golden League.

- Jeg var ikke med i kampene mod København og Rostov-Don i Champions League, men ellers har jeg været med.

- Akillessenen har det fint og har fået den ro, som den skal, så jeg er klar til at spille og træne fuldt med, forklarer hun.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen vil ikke tøve med at bruge sin vel nok største stjerne, når det på torsdag går løs i den første kamp mod Norge.

Lørdag venter de franske værter, mens Danmark søndag møder Rumænien.

- Stine er med på lige vilkår som alle andre. Jeg forholder mig til, at hun har været ude med akillesseneproblemer, og nu er hun jo med igen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Kampene i Frankrig skal bruges til at arbejde videre med holdet, der i december blev nummer otte til EM.

Landstrænerens måske største fokus under Golden League er at finde ud af, hvem der frem mod VM i Japan til december skal spille højreback.

Førstevalget Mette Tranborg fra Odense er korsbåndsskadet og ude i ti måneder, hvilket betyder, at hun med al sandsynlighed misser VM i Japan, hvis Danmark kvalificerer sig.

- Tranborg har båret rigtig meget for os på højrebacken. Nu har vi taget Louise Burgaard og Celine Lundbye med til Golden League, og de bliver prøvet af den her gang.

- Det bliver helt sikkert et fokus for os, at vi skal finde variation på højrebacken og lavet systemer, der passer til det, siger Klavs Bruun Jørgensen.