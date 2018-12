Dansk anfører: Mellemrunden bliver en ordentlig mundfuld

Stine Jørgensen tror på, at Danmark har hvad der skal til for at rejse sig til torsdagens første kamp i mellemrunden mod de franske EM-værter, der altså også lige er forsvarende verdensmester.

Torsdag hedder den Frankrig. Mandag står Trefilov og Rusland klar, mens mellemrunde-menuen på onsdag i næste uge står på Montenegro.

- Det er fede kampe, men det er også vanvittig gode hold, som vi skal op imod. Nu fik vi et gok i nødden, men jeg er sikker på, at vi er i stand til at rejse os, når vi lige har sundet os en smule.

Stine Jørgensen spillede ikke med mod Serbien og måtte derfor nøjes med at følge med fra tribunen.

- Jeg synes, det er en kamp, hvor vi slider med tingene. Men også ros til Serbien, som jeg synes spiller en rigtig god kamp. Deres bagkæde er god, og deres fløje scorer jo næsten på alt.

- Vi laver for mange fejl i angrebet i forhold til de andre kampe, så generelt må vi sige, at det var en lidt ærgerlig kamp. Der var for store udfald, konstaterede Stine Jørgensen.

Det er endnu uvist, om anføreren er til rådighed til den første af de tre kampe i mellemrunden mod Frankrig på torsdag. Det er Mie Højlund og Trine Østergaard til gengæld, og de var også trætte af nederlaget til serberne.

- Jeg synes ikke, at vi rammer vores niveau. Og det er selvfølgelig ikke i orden, konstaterede Mie Højlund.

Men Trine Østergaard er ikke i tvivl om, at hun og holdkammeraterne har, hvad der skal til for at rejse sig.

- Der er rigtig meget gejst på det her hold, så selvfølgelig kan vi det. Det skal vi tro på, og det gør vi også. Nu er det Frankrig lige om lidt, og det skal vi være klar til, sagde Østergaard, der var Danmarks klart bedste spiller på en aften, hvor det meste altså gik skævt.