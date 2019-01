Dansk VM-trup går Norge i møde med flere usikre brikker

Det vides endnu ikke, hvornår Casper U. Mortensen eller Henrik Toft Hansen er klar til at spille håndbold.

Der er flere spørgsmål end svar, når det handler om de danske håndboldspillere Casper U. Mortensen og Henrik Toft Hansen.

En ting er dog sikkert. Henrik Toft bliver med garanti ikke skiftet ind i VM-truppen før torsdagens VM-kamp mod Norge.

- Nu træner han med i dag (onsdag, red.) og igen fredag, og består han de to træninger, vil vi overveje, om vi skal skifte ham ind, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Henrik Toft har været ude i to uger med en lyskeskade. Onsdag deltog han for første gang i træningen med de øvrige VM-spillere.

- Det er gået fint, og jeg har knoklet i træningslokalet og har kunnet lave mere og mere. Planen er, at jeg skal ind og træne med de andre nu.

- Vi må se, hvordan det går. Det er gået fremad fra første dag, siger Henrik Toft.

Hvis Henrik Toft bliver skiftet ind i VM-truppen inden den første kamp i mellemrunden på lørdag, så går hans tanker mest i retning af Hans Lindberg.

Højrefløjen var uheldig at udgå med en skade efter Danmarks sejr i åbningskampen mod Chile. Og Lindberg er blevet erstattet i truppen med Johan Hansen.

Danmark har kun plads til tre udskiftninger under VM, og hvis Henrik Toft skal ind, så er de to allerede brugt. Den sidste udskiftning er smart at gemme i tilfælde af en skade til en målmand.

- Det var utroligt bittert, at vi måtte skifte Hans ud efter den første kamp, og det påvirker os, fordi det var træls at bruge en udskiftning allerede der.

- Det er selvfølgelig mest synd for Hans, at han løb ind i en skade. Men det er sådan, vilkårene er en gang imellem.

- Vi er et hold, der skal få det bedst mulige ud af VM, og så er det op til Nikolaj (Jacobsen, red.) at blande brikkerne, siger Henrik Toft.

Casper U. Mortensen udgik efter Danmarks sejr over Tunesien i den anden gruppekamp, men han er fortsat en del af VM-truppen, selv om han ikke har spillet kamp siden i lørdags.

- Det er tvivlsomt, om vi kommer til at stille med 16 mand mod Norge, fordi Casper U. Mortensen stadig er tvivlsom. Nu må vi afvente træningen, siger landstræneren.

Danmarks træning i Sportscenter Herning blev lukket for pressen og tilskuere efter ti minutter, så det er uvist, hvordan det er gået.

Inden træningen var Casper U. Mortensen optimistisk i forhold til at komme i aktion torsdag mod Norge.

- Status er, at det går fremad og bliver bedre og bedre fra dag til dag. Der er mindre væske i knæet, så det er dejligt positivt.

- Jeg er blevet tapet op og skal træne nu. Vi krydser alt for, at det går fint, og hvis det går godt, så regner jeg med at være på holdkortet mod Norge, siger Casper U. Mortensen.