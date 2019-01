Dansk VM-debutant måtte vælge fodbold fra

Når håndboldlandsholdet, der i øjeblikket spiller VM, træner, er det kutyme, at spillerne sommetider varmer op med en fodboldkamp.

Man træder næppe nogen over tæerne ved at konstatere, at spillernes talent med en håndbold er markant større, end det er med en fodbold. Men en enkelt spillers niveau er ganske habilt med en fodbold.

Den slutrundedebuterende højrefløj, Johan Hansen, var et stort fodboldtalent og spillede på ungdomslandshold på Færøerne, hvor han blev født og voksede op.

Først som teenager fik Bjerringbro-Silkeborg-spilleren håndbold som sin førsteprioritet.

- Som barn spillede jeg mest fodbold, og jeg var 14-15 år, inden jeg begyndte at satse på håndbold, fortæller Johan Hansen.

Han har svært ved at vurdere, hvad det kunne været blevet til som fodboldspiller.

- Jeg havde et par muligheder dengang, blandt andet en prøvetræning i Aberdeen i Skotland som 15-årig, men da havde jeg valgt at satse på håndbold.

- Jeg fortryder ikke mit valg, når jeg tænker på alle de oplevelser, jeg allerede har opnået med håndbold. Jeg tror, at jeg har en større fordel med min venstrehånd, end jeg ville have på fodboldbanen.

Hvis han selv skal sige det, var han ingen dansk landsholdsspiller in spe, da han som 16-årig fik plads på håndboldakademiet i Skanderborg og flyttede til Danmark.

- Jeg var ikke noget lysende talent i den danske U16-række, men pludselig gik det stærkt. Jeg har hele tiden opnået, de mål jeg har sat.

- Først ville jeg bide mig fast på Skanderborgs U16-hold, så jeg måske kunne tage tilbage og være god i den færøske liga, men årene tog hinanden, og pludselig spillede jeg i den danske liga, siger den 24-årige fløjspiller.

Den daværende danske landstræner Ulrik Wilbek så et stort lys i Johan Hansen og sendte i 2013 en anmodning til det færøske forbund, så Hansen kunne skifte håndboldnationalitet.

Det har vist sig som en god idé. Hansen debuterede for Danmarks A-landshold i 2015 og er nu med til sin første slutrunde.

I første omgang blev det ikke til en plads i den endelige trup, men en skade til 37-årige Hans Lindberg banede vejen. Nu deler han spilleminutterne på positionen med Lasse Svan på 35 år.

Kigger man fødselsattesterne, kan et generationsskifte være på vej.

- Det er svært at sige, men når de andre er 35 og 37, spiller de nok ikke ti år mere. Jeg håber da, at jeg er den næste i rækken. Det gør jeg alt for at vise, men der er mange dygtige danske højrefløje.

- I første omgang var jeg glad for at være tredjevalg her. Det viser, at landstræneren har tillid til mig, siger Hansen.

Danmark møder Sverige i den sidste mellemrundekamp onsdag.