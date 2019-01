Dansk VM-debutant: Den største oplevelse i min karriere

Lørdag aften vandt Danmark en storsejr over Tunesien ved VM i herrehåndbold i Boxen i Herning foran et gyngende og tændt dansk publikum.

For Johan Hansen blev det kulissen for hans debut i slutrundesammenhæng på det danske landshold.

- Det var ubeskriveligt. Jeg fik gåsehud, da nationalsangen gik i gang, og da mit navn blev råbt op. Det er den største oplevelse, jeg har haft i min håndboldkarriere indtil videre, siger han.

Fløjspilleren fra Bjerringbro-Silkeborg kom på banen i anden halvleg med omkring et kvarter tilbage af kampen, og den 24-årige fløjspiller nåede at score to mål i Danmarks 36-22-sejr.

- At få lov til at spille et VM og så på hjemmebane, det bliver ikke større. Jeg tror, jeg får svært ved at falde i søvn i aften. Det har været en stor dag.

Han fik beskeden om, at han skulle gøre sig klar til kamp fredag morgen, da det stod klart for landstræner Nikolaj Jacobsen, at Hans Lindberg ikke nåede at blive klar efter en lægskade, han pådrog sig i torsdagens kamp mod Chile.

Det ærgrer Johan Hansen, at det er på den bekostning, at han fik sin VM-debut.

- Han (Lindberg, red.) er en fantastisk spiller, der har bidraget på landsholdet i rigtig mange år. Jeg kan ikke huske et landshold uden ham.

- Jeg har set op til ham i rigtig mange år, så det er selvfølgelig en skam, men jeg vil gøre, alt hvad jeg kan for at forsøge at udfylde hans sko.

Johan Hansen har tidligere spillet for det færøske håndboldlandshold, men valgte i 2013 at skifte håndboldnationalitet.

- Det har jeg ikke fortrudt. Men jeg havde ikke turdet drømme så stort. At få lov at spille VM på hjemmebane, det er ubeskriveligt.

- Man er nødt til at tage nogle chancer i livet. For mig var det det rigtige valg, siger han.

Han er også med i truppen i den næste VM-kamp, som Danmark spiller mandag mod Saudi-Arabien.