Dansk U21-hold taber sløj EM-generalprøve i Kroatien

Et overtidsmål gav Kroatien en sejr på 1-0 over Danmark i sidste test inden U21-EM i Italien.

Det var en eksperimenternes kamp, da de danske U21-herrer holdt generalprøve forud for U21-EM i Italien, som for Danmarks vedkommende indledes 17. juni mod Tyskland.

Kroatien var modstanderen i generalprøven, som endte med en kroatisk 1-0-sejr på et mål i tillægstiden i en for tilskuere og seere noget spændingsfattig affære.

De første 45 minutter bød ikke på ret meget, som var værd at berette om. Jacob Bruun Larsen i den danske offensiv havde et par forsøg, men det forblev målløst ved pausen.

Her lavede landstræner Niels Frederiksen tre udskiftninger, som blev de første af mange i anden halvleg, hvor en stor del af truppen endte med at få spilletid.

12 minutter efter pausen var danskerne tæt på at komme i front, da Philip Billing helflugtede bolden på overliggeren efter en indøvet hjørnesparkskombination.

Han fik bolden igen fra overliggeren og afsluttede fladt, men bolden blev blokeret af en forsvarspiller. Ud over en forkølet afslutning fra Anders Dreyer kort før tid, var Billings afslutning Danmarks bedste i opgøret.

Det var en kamp uden den store nerve. Ingen af holdene, som begge skal spille EM, ønskede at risikere noget så kort før slutrundestart.

Udskiftningerne var hyppige, og med 20 minutter igen var det blevet Billings tur til at holde fri på det ret så mennesketomme stadion i den kroatiske by Pula.

I stedet fik Randers FC's Jonas Bager 20 minutter til at vise, at han er klar, såfremt Joachim Andersen, der er blevet i Danmark indtil videre, ikke når at blive sin lille skade kvit.

Det er Bager, som ryger på et fly hjem, hvis Joachim Andersen melder sig klar inden første EM-kamp.

I tillægstiden lykkedes det så en kroatisk angriber at tackle sig igennem det danske forsvar, udplacere Daniel Iversen i målet og sende Danmark mod EM med et nederlag i bagagen.