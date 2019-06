Dansk U21-anfører efterlyser toppræstation

Danmark kom mandag skidt fra start ved U21-EM i fodbold. Godt nok var nederlaget på 1-3 til Tyskland resultatmæssigt til at sluge, men spillet var i lange perioder ikke godt nok til at byde de bedste trods.

Og danskerne skal ramme sit bedste niveau, hvis det skal blive til point mod de bedste, siger Danmarks anfører, Mathias Jensen, efter kampen.

- Det var vigtigt, vi kom på tavlen og ikke blev kørt helt ud af brættet med et 0-3-nederlag. Det giver da et lille håb, men det er ikke sådan, jeg har mistet troen, bare forbi vi har tabt 1-3 til Tyskland.

- Vi var klar over, at vi skulle toppræstere for at få point. Det gjorde vi desværre ikke, og nu må vi vinde de to næste, siger Mathias Jensen til DR efter kampen.

Han erklærede sig fint tilfreds med spillet før pausen, hvor Danmark holdt tyskerne fra fadet, indtil Marco Richter afsluttede et par hurtige kombinationer med en scoring.

Kort ind i anden halvleg forærede Mads Pedersen samme Richter en friløber, og derfra var der slet ingen tvivl om sejren.

- Jeg synes, vi var godt med i første halvleg og kunne lige så godt have scoret, som de gjorde. I anden halvleg blev vi slået lidt ud af deres 2-0-mål på en personlig fejl, som jo sker, og så knækkede vi helt, da det blev 0-3, siger Mathias Jensen til DR.

- De har bundesligaspillere over hele linjen. De er vant til at spille i et højere tempo end os andre og har spillet flere kampe, end blandt andet jeg selv har. Og så havde de bolden mere end os, og det var, som om vi løb os selv lidt flade, lyder det fra anføreren.

Robert Skov scorede Danmarks reduceringsmål på straffespark.

Danmark spiller i de to øvrige gruppekampe mod henholdsvis Østrig og Serbien.