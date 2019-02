Dansk Tour-start overrasker begejstret legende

Jesper Skibby er henrykt over, at projektet med at få Touren til Danmark, som han troede umuligt, er lykkedes.

Tour de France 2021 tager sin begyndelse i Danmark med tre etaper. Det er nu bekræftet og gjort officielt fra alle de involverede parter.

Verdens tredjestørste sportsbegivenhed skal køre gennem Danmark om godt to år efter flere års intenst lobbyarbejde fra dansk side.

Det glæder den tidligere danske cykelstjerne Jesper Skibby, som dog også er overrasket.

- Jeg er meget imponeret. Jeg havde ikke set den komme. Jeg troede ikke på det, lyder det fra Skibby.

Han er fortsat den eneste danske rytter, som har vundet etaper i alle tre grand tours - Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

- Det er kæmpestort for Danmark. Det er der ingen tvivl om. Det er vist verdens største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed.

Ifølge ham kan de nuværende danske ryttere se frem til en enestående oplevelse på hjemlig grund.

- Det bliver helt vildt for dem. Det bliver jo en folkefest. Bare se på, da det startede i London. Der var en million mennesker for at se det.

Skeptikere mener, at en start i Danmark giver for store logistiske problemer for hele Tour-cirkusset med ryttere og folkene omkring skal flyttes fra Sønderborg efter 3. etape og til Frankrig.

For rytterne er det dog ikke et stort problem, mener Jesper Skibby.

- Jeg er ret sikker på, at de synes, det er fint. Cykelsporten er en global sport, og så længe man ikke skal starte i Australien, så skal det sgu nok gå, siger han.

- Der er en hviledag på fjerdedagen, og de flyver fra Sønderborg med det samme, kan jeg forestille mig. Det er mere det rundt om. Karavaner, busser og lastbiler. Det er en kæmpe karavane, som skal ned gennem Tyskland.

Han har selv planer om at overvære 1. etape i København, og han glæder sig.

- Det bliver en kæmpe oplevelse for de danske ryttere, og det bliver også en kæmpe oplevelse for os gamle idioter. Det er helt sikkert. Jeg glæder mig helt vildt, lyder det fra Jesper Skibby.