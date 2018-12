Dansk NHL-keeper er ude med skade i lysken

Den danske NHL-målmand, Frederik Andersen, må se til fra sidelinjen, når Toronto Maple Leafs natten til søndag møder New York Islanders.

Frederik Andresen har fået konstateret en skade i den ene lyske. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Toronto Maple Leafs beskriver Frederik Andersens tilstand som "day to day". Det betyder, at han dagligt tilses, og at der løbende træffes beslutning om, hvorvidt han kan spille eller ej.

I danskerens fravær har Toronto Maple Leafs valgt at hente Michael Hutchinson hos Florida Panthers. Hutchinson var Toronto Maple Leafs' valg i femte runde i 2020-draften i NHL. Men han kommer ikke i kamp allerede natten til søndag.

Frederik Andersens seneste kamp var 22. december, da New York Rangers blev slået 5-3. Her præsterede den 29-årige dansker 25 redninger.

I fraværet af Frederik Andersen meddeler klubben, at Garret Sparks vil starte kampen mod Islanders i målet, mens Kasimir Kaskisuo er hentet hos klubbens AHL-hold som backup til opgøret.

Toronto Maple Leafs ligger på andenpladsen i Eastern Conference efter 38 kampe, hvor det canadiske mandskab har hentet 54 point.