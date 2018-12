Dansk EM-slider om barsk tackling: Sad hvor den skulle

Der var undren og hovedrysten på tilskuerpladserne, da dommerne lod Anne Mette Hansen slippe med to minutters udvisning for en ureglementeret tackling på Montenegros Djurdjina Jaukovic i onsdagens EM-kamp.

Tacklingen sad tilsyneladende i ansigtet på den montenegrinske skytte, men dommerne undlod at vise Hansen det røde kort, så hun kunne være med til at sikre Danmark en sejr på 24-23.

Montenegro-spillerne var rasende, men den danske slider mener, at dommerne tog den rette beslutning.

- Tacklingen var god. Den sad lige, hvor den skulle. Den gjorde i hvert fald ondt på hende, tror jeg. Det var nok til to minutter. Men jeg følte altså også, at hun ramte ind i min skulder.

- De lavede også mange svinestreger med albuer i hovederne, som der ikke blev dømt noget på. Det gik begge veje, siger Anne Mette Hansen.

Et rødt kort ville have betydet diskvalifikation, og det havde formentlig kostet det danske hold dyrt.

Hansen gik forrest i en anden halvleg, der udviklede sig til en slags slagsmål på banen, og hun blev efterfølgende kåret som kampens bedste.

- Montenegro kommer altid med alt, hvad de har. Vi skulle være klar til at få tæsk, men lovede også hinanden, at vi var klar til uddele. Det fik vi gjort.

- Der er altid krig derinde, og jeg har ikke noget imod at få en på kassen. Det er det spil, der kører, siger Anne Mette Hansen.

Den danske sejr er en stor opmuntring for spillerne, der gik ind til kampen med tre nederlag på stribe som tung bagage.

- Det var rigtig vigtigt, at vi fik rejst os og fik bevist både over for Danmark og os selv, at vi godt kan være med, hvis vi bare kæmper sådan hver gang, siger Anne Mette Hansen.